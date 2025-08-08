В случае потери СНИЛС можно восстановить у работодателя

СНИЛС представляет собой документ АДИ-РЕГ со страховым номером индивидуального лицевого счета. Он подтверждает, что человек числится в пенсионный системе. Если потеряли СНИЛС, его можно восстановить у работодателя, в МФЦ или через клиентскую службу Соцфонда.

Представители Соцфонда рассказали, что не нужно переживать, если потерянный СНИЛС попадет в руки мошенников. Этот документ им не интересен, поскольку на основании номера они не смогут получить доступ к данным удаленно. Об этом пишет RG.RU.

Кроме того, информация о СНИЛС есть в личном кабинете на Госуслугах во вкладке «Документы и данные». Если пользователь знает номер СНИЛС, он может распечатать форму АДИ-РЕГ на сайте Соцфонда. Для этого нужно перейти в раздел «Электронные сервисы СФР» и выбрать «Получение дубликата СНИЛС».

Индивидуальный лицевой счет закрепляется за каждым человеком навсегда.