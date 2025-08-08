Расходы на рекламу уменьшают налог на прибыль, если мероприятия соответствуют закону о рекламе

Рекламу в СМИ, наружку и участие в выставках можно включать в расходы без ограничений, а расходы на рекламные акции – в пределах 1% от выручки.

Минфин разъяснил, как учитывать в целях налога на прибыль расходы на рекламу.

В письме от 06.06.2025 № 03-03-06/1/55932 ведомство указало, что рекламные затраты относят к прочим расходам, связанным с производством и реализацией: пп. 28 п. 1 ст. 264 НК. Учесть можно затраты на рекламу:

товаров и услуг;

деятельности компании;

товарного знака и знака обслуживания.

Расходы на рекламу в интернете, в СМИ, кино, на наружную рекламу и участие в выставках, ярмарках можно учитывать в расходах без ограничений. То есть они не нормируемые.

А затраты на рекламные акции, призы можно учитывать в расходах в пределах 1% выручки от реализации, исчисленной по итогам каждого отчетного периода и календарного года: абз. 5 п. 4 ст. 264 НК.

Минфин резюмирует, что учитывать можно расходы на рекламные мероприятия, если последние соответствуют положениям закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

