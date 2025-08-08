ФНС будет оценивать деятельность юрлиц и ИП. Оценку можно оспорить

С 1 января 2026 года ФНС сможет проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности. Выписку смогут получить и контрагенты.

С 1 января 2026 года вступит в силу закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ, и ФНС получит право официально проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП. Об этом напоминает ФОСТ.

Что будет делать налоговая:

анализировать бухгалтерскую отчетность , налоговые декларации и другие данные компаний и ИП;

оформлять результаты оценки в виде выписки, которую можно запросить через ЛК налогоплательщика.

Выписка будет доступна не только самому бизнесу, но и третьим лицам – но только в случаях, предусмотренных законом. Например, ее смогут запросить контрагенты перед сделкой.

Оценку ФНС можно оспорить:

если не согласны с выводами налоговой, можно подать заявление о корректировке и приложить подтверждающие документы;

налоговая рассмотрит обращение в течение 5 рабочих дней и либо внесет изменения, либо откажет.

Также будут действовать такие правила:

если запрос поступил от третьего лица, сначала выписку пришлют оцениваемой компании ;

если подадут заявление о корректировке — выписку контрагенту передадут через 10 рабочих дней;

если возражений нет — через 5 рабочих дней.

Сервис оценки юридических лиц в ЛК на сайте ФНС запущен в марте 2023 года, а для ИП – с 2025 года. Но теперь статус сервисов закрепили на законодательном уровне.

Федеральное общество сетевой торговли рекомендует бизнесу следить за обновлениями методик ФНС и заранее подготовить документы для возможного оспаривания оценки.