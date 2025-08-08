Росстат: доля получающих МРОТ достигла максимума за шесть лет

Несмотря на рост зарплат, доля получающих минимальный размер оплаты труда оказалась максимальной за шесть лет.

Минтруд прогнозирует, что в 2026 году повышение МРОТ на 21% будет стоить бизнесу и государству 285 млрд рублей.

Сотрудники станут получать как минимум 27 тыс. рублей. Пересмотр МРОТ увеличит зарплаты 4,6 млн человек, это около 6% всех работающих россиян.

Однако Росстат заметил, что несмотря на зарплатную гонку, доля тех, кто получает МРОТ, достигла максимума за шесть лет. Основная часть этого роста приходится на бюджетный сектор, пишет РБК.

Также причины увеличения числа сотрудников, зарабатывающих меньше МРОТ, могут быть связаны с применением серых схем и региональными экономическими особенностями. Например, в некоторых удаленных или менее развитых регионах зарплаты остаются на прежнем уровне.