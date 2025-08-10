Назван средний размер вклада физического лица на 1 июля 2025 года

По данным АСВ, вкла­ды на­се­ле­ния в пер­вом по­лу­го­дии 2025 года вы­рос­ли на 6,4%.

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 трлн рублей, он вырос с начала года на 5,4%. Это следует из «Мониторинга застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В том числе:

вклады населения выросли на 6,4% — до 59,8 трлн рублей;

средства на счетах эскроу — на 7,7% — до 6,6 трлн рублей.

Быстрее всего росли вклады физлиц в диапазоне:

от 3 до 10 млн рублей — на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков;

от 1,4 до 3 млн рублей — на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков.

Средний размер вклада физического лица на 1 июля 2025 составил 422 тыс. рублей.