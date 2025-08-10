Назван средний размер вклада физического лица на 1 июля 2025 года
По данным АСВ, вклады населения в первом полугодии 2025 года выросли на 6,4%.
Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 трлн рублей, он вырос с начала года на 5,4%. Это следует из «Мониторинга застрахованных вкладов за первое полугодие 2025 года» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В том числе:
вклады населения выросли на 6,4% — до 59,8 трлн рублей;
средства на счетах эскроу — на 7,7% — до 6,6 трлн рублей.
Быстрее всего росли вклады физлиц в диапазоне:
от 3 до 10 млн рублей — на 14,3% по сумме и на 14,2% по количеству вкладчиков;
от 1,4 до 3 млн рублей — на 11,9% по сумме и на 11,3% по количеству вкладчиков.
Средний размер вклада физического лица на 1 июля 2025 составил 422 тыс. рублей.
