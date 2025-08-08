Глава Минцифры: у населения будет доступ к такси и маркетплейсам без мобильного интернета

Чтобы у россиян был доступ к важным интернет-сервисам, Минцифры и мобильные операторы составят «белый список» приложений. Они будут работать даже во время ограничений интернета.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о подготовке технической схемы доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время ограничений из-за безопасности. Жители страны смогут получить доставку, заказать такси, открыть приложения маркетплейсов.

Для этого блокировка будет происходить по капче. Captcha — специальный тест, который позволяет определить, что именно человек совершает действие в интернете, а не робот.

«Пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — сказал Максут Шадаев.

Также он добавил, что в белый список попадут все нужные для жизни интернет-сервисы и приложения массового использования, а также банкоматы и устройства самообслуживания.

