⚡️ Итоги дня: россияне потратили в интернете 5 трлн рублей, для детей будут свои симки, производство водки сократилось на 9%, а слабоалкогольных напитков выросло в 3 раза

Подготовили обзор главных событий дня — 8 августа 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • За период с января по июль 2025 г. предприятия в России выпустили на 9,1% меньше водки, чем за то же время 2024 г. Показатель достиг 37,88 млн декалитров (дал).

  • В июле 2025 года выпуск слабоалкогольной продукции в России увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 181,8 тыс. дал. Рост произошел после массового перевода напитков из категории пивных обратно в слабоалкогольные из-за усиления контроля регуляторов.

  • Орган по сертификации «Роскачество-Веган» выдал сертификат соответствия требованиям продукции на растительной основе на первые веганские цикорий и кисель.

  • В Санкт-Петербурге с 8 августа 2025 года подорожает проезд в общественном транспорте. По электронной карте «Подорожник» стоимость одной поездки составит 60 рублей (тариф стал единым для наземного транспорта и метро). До этого проезд в наземном транспорте стоил 51 рубль, в метро — 56.

  • В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России увеличился на 4,3% в годовом выражении, достигнув 7,34 трлн руб. Рост обеспечен госфинансированием инфраструктурных проектов, тогда как ввод и запуск коммерческого жилья сокращается.

  • За полгода россияне потратили на покупки в интернете более 5 трлн рублей. Наиболее высокую динамику роста продаж в первом полугодии показали цифровые товары и продукты питания — 66% и 62% год к году. Почти 50-процентный рост объемов в аптеках, товарах для дома и мебели, ювелирных изделиях и часах, а также инструментах. 

  • Глава Минцифры Максут Шадаев предлагает ввести в оборот сим-карты для детей до 14 лет. Благодаря им родители смогут получить дополнительные методы фильтрации трафика своих детей.

  • Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование. Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября. Подать заявление об участии нужно заранее. В зависимости от региона это можно сделать до 8 или 9 сентября.

  • Все аптеки «Столички» возобновили работу, завершается восстановление программы лояльности после технического сбоя. В компании отметили, что в результате хакерской атаки утечки персональных данных не зафиксировано. 

  • Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом включили в проект будущей схемы московского метро.

  • В США рыболов получит более 4 млн долларов за пойманного белого марлина. Рыба весит 421,6 килограмма.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование.

    им чё? уже не терпится? Нужно быть первыми?

    Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября.

    Шо? Апять целая неделя не рабочая, не учебная, шаляй-валяй?

    Вот задолбали-то ей-ей.... шоп вы там провалились со своими выбылами!

    Подать заявление об участии нужно заранее.

    А то чё? Не достанется что ли? Это по примеру как с покупкой бытовой техники и автомобиля во время коммунизма что ли?

    - Вот ваша карточка, на покупку автомобиля. Придёте в этот день через десять лет...

    - Утром или вечером?

    - Вы с ума сошли? Это будет через ДЕСЯТЬ ЛЕТ !

    - Я с утра не могу - ко мне сантехник придёт!...

    Теперь на выборы так же?

  • gnews spb

    Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом включили в проект будущей схемы московского метро.

    😲

    Это что за остановка, Бологое иль Поповка? )))

