⚡️ Итоги дня: россияне потратили в интернете 5 трлн рублей, для детей будут свои симки, производство водки сократилось на 9%, а слабоалкогольных напитков выросло в 3 раза

За период с января по июль 2025 г. предприятия в России выпустили на 9,1% меньше водки, чем за то же время 2024 г. Показатель достиг 37,88 млн декалитров (дал).

В июле 2025 года выпуск слабоалкогольной продукции в России увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 181,8 тыс. дал. Рост произошел после массового перевода напитков из категории пивных обратно в слабоалкогольные из-за усиления контроля регуляторов.

Орган по сертификации «Роскачество-Веган» выдал сертификат соответствия требованиям продукции на растительной основе на первые веганские цикорий и кисель.

В Санкт-Петербурге с 8 августа 2025 года подорожает проезд в общественном транспорте. По электронной карте «Подорожник» стоимость одной поездки составит 60 рублей (тариф стал единым для наземного транспорта и метро). До этого проезд в наземном транспорте стоил 51 рубль, в метро — 56.

В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России увеличился на 4,3% в годовом выражении, достигнув 7,34 трлн руб. Рост обеспечен госфинансированием инфраструктурных проектов, тогда как ввод и запуск коммерческого жилья сокращается.

За полгода россияне потратили на покупки в интернете более 5 трлн рублей. Наиболее высокую динамику роста продаж в первом полугодии показали цифровые товары и продукты питания — 66% и 62% год к году. Почти 50-процентный рост объемов в аптеках, товарах для дома и мебели, ювелирных изделиях и часах, а также инструментах.

Глава Минцифры Максут Шадаев предлагает ввести в оборот сим-карты для детей до 14 лет. Благодаря им родители смогут получить дополнительные методы фильтрации трафика своих детей.

Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование. Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября. Подать заявление об участии нужно заранее. В зависимости от региона это можно сделать до 8 или 9 сентября.

Все аптеки «Столички» возобновили работу, завершается восстановление программы лояльности после технического сбоя. В компании отметили, что в результате хакерской атаки утечки персональных данных не зафиксировано.

Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом включили в проект будущей схемы московского метро.