Нилов предлагает увеличить маткапитал за первого ребенка до 1 млн рублей с 2026 года

Материнский капитал индексируют каждый год, но с учетом роста инфляции его предлагается сделать еще больше.

Депутат Ярослав Нилов подготовил законопроект об увеличении материнского капитала за первого ребенка до 1 млн рублей. Документ направлен на заключение в кабмин.

«Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 1) один миллион рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 января 2026 года включительно; 2) один миллион рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2026 года», — говорится в законопроекте.

А размер выплаты при рождении второго и третьего ребенка предлагается повысить до 1,3 млн рублей.

В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей, а на второго — около 222 тыс. (или 912 тыс., если выплату на первого не оформляли).

Нилов напомнил, что размер маткапитала ежегодно пересматривают исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.

7,9 млн семей, получивших выплаты, направили их на улучшение жилищных условий. Но с учетом роста стоимости жилья с 2022 года и реального уровня инфляции следует установить с 1 февраля 2026 года более высокий размер маткапитала, считает парламентарий.

Такая мера позволит оказать семьям дополнительную помощь.