В кассовом чеке местом расчетов может быть «павильон 10»

Место осуществления расчета указывают так, чтобы можно было его однозначно идентифицировать.

Налоговики разъяснили, как указывать место расчета в кассовом чеке.  

«Указание места осуществления расчета должно обеспечивать возможность его однозначной идентификации. Обозначение "павильон 10" подходит под данное требование», — пишут инспекторы.

ИП на патенте поделился, что в договоре торгового места указано — торговый павильон (далее «Помещение»). Отсюда и возник вопрос.

При расчете в зданиях и помещениях ФНС рекомендует указать адрес здания и помещения с почтовым индексом.

А если расчеты проводят в транспортных средствах – нужно писать наименование и номер машины либо адрес регистрации ИП: п. 1 ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Наталия Лукина
