С 2026 года НКО будут отчитываться перед Минюстом по единой электронной форме

Отчет вместе со сведениями в Росстат нужно сдавать только в электронном виде через портал министерства.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон от 31.07.2025 № 313-ФЗ, который уточнит порядок представления отчетности некоммерческими организациями.

С 2026 года НКО будут сдавать отчетность в Минюст по единой форме. Туда будут включены также сведения для Росстата.

Отправлять единую форму нужно будет только через портал министерства для НКО.

Также некоммерческие организации больше не будут публиковать отчетность в интернете и СМИ, так как данные из единой формы будут публиковаться на портале в открытом доступе в объеме, утвержденном Минюстом.

Сейчас Минюст готовит необходимые подзаконные акты.

Нововведения сократят расходы НКО, снизят административную нагрузку на них и повысят прозрачность и открытость деятельности, в том числе благотворительных и социально ориентированных.