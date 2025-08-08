С 2026 года НКО будут отчитываться перед Минюстом по единой электронной форме
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон от 31.07.2025 № 313-ФЗ, который уточнит порядок представления отчетности некоммерческими организациями.
С 2026 года НКО будут сдавать отчетность в Минюст по единой форме. Туда будут включены также сведения для Росстата.
Отправлять единую форму нужно будет только через портал министерства для НКО.
Также некоммерческие организации больше не будут публиковать отчетность в интернете и СМИ, так как данные из единой формы будут публиковаться на портале в открытом доступе в объеме, утвержденном Минюстом.
Сейчас Минюст готовит необходимые подзаконные акты.
Нововведения сократят расходы НКО, снизят административную нагрузку на них и повысят прозрачность и открытость деятельности, в том числе благотворительных и социально ориентированных.
