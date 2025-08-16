На АУСН с объектом «доходы минус расходы» можно учесть убытки, но не все

На сумму убытка можно уменьшить налоговую базу в следующем месяце при АУСН. Налог придется платить по минимальной ставке.

Налогоплательщики на АУСН при возникновении убытков платят налог по минимальной ставке (3%), напомнило региональное УФНС.

Согласно ч. 5 ст. 9 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, убытки можно учесть только на АУСН с объектом «доходы минус расходы».

Убыток – это превышение расходов над доходами за определенный месяц. Если возник убыток, на его сумму можно уменьшить налоговую базу в следующем месяце, и даже переносить из месяца в месяц, пока сумма не зачтется полностью. Перенос не ограничен до конца проведения эксперимента с АУСН [31.12.2027 — прим. ред.], пояснила начальник отдела специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Нина Янкович.

«Если убытки получены в разных месяцах, следует учитывать сумму убытков в той очередности, в которой они возникли. Например, если получен убыток в сентябре и октябре текущего года, сначала учитывается убыток за сентябрь и только после этого можно учитывать убыток за октябрь», — уточнила Янкович.

Но учесть убыток нельзя в таких случаях: