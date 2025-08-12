Налоговая: все еще можно отправить декларацию 3-НДФЛ

Проверку физлиц, которые не отчитались о доходах, начали с 16 июля 2025. До конца проверки еще можно сдать декларацию.

С 16 июля 2025 года налоговики проверяют на основании данных Росреестра физлиц, не задекларировавших доходы за 2024 год от продажи либо получения в подарок имущества. Об этом сообщило региональное УФНС.

По результатам камеральной проверки кроме доначисленного налога за непредставление или нарушение сроков представления декларации 3-НДФЛ могут начислить штрафы и пени, предупреждают налоговики.

«У физических лиц, не успевших задекларировать свои доходы, сохраняется право самостоятельно до завершения камеральной проверки представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год с приложением соответствующих документов», — говорится в сообщении налогового управления.

Напомним: срок проведения камеральной проверки – 3 месяца (п. 2 ст. 88 НК). То есть сдать декларацию можно до 16 октября 2025.

Проверить свою обязанность по представлению декларации 3-НДФЛ можно на сайте ФНС. Для этого на главной странице сайта надо задать соответствующий вопрос виртуальному помощнику чат-боту «Таксик».