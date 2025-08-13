В приложении «Моя подпись» есть секретный ключ для подписания документов
Мобильное приложение «Моя подпись» позволяет упростить выпуск подписи для бизнеса и открытие счета в банке. Чтобы получить подпись, нужно скачать приложение, пройти идентификацию по биометрии и подписать заявление для открытия счета в банке.
«Приложение сохраняет секретный ключ, с помощью которого вы можете подписывать документы и не требует опыта самостоятельной настройки специализированных программ на компьютере», — сказано на сайте ФНС.
«Моя подпись» входит в комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн», который работает с 2024 года и позволяет дистанционно зарегистрировать предпринимательскую деятельность.
Если есть подтвержденная учетная запись в Единой биометрической системе (ЕБС), то пользователь может получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Причем как для юрлица, так и для ИП.
Приложение можно скачать в RuStore, Google Play и App Store.
