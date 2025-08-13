В приложении «Моя подпись» есть секретный ключ для подписания документов

Электронную подпись можно быстро получить, если скачать мобильное приложение «Моя подпись» и пройти идентификацию с помощью биометрии.

Мобильное приложение «Моя подпись» позволяет упростить выпуск подписи для бизнеса и открытие счета в банке. Чтобы получить подпись, нужно скачать приложение, пройти идентификацию по биометрии и подписать заявление для открытия счета в банке.

«Приложение сохраняет секретный ключ, с помощью которого вы можете подписывать документы и не требует опыта самостоятельной настройки специализированных программ на компьютере», — сказано на сайте ФНС.

«Моя подпись» входит в комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн», который работает с 2024 года и позволяет дистанционно зарегистрировать предпринимательскую деятельность.

Если есть подтвержденная учетная запись в Единой биометрической системе (ЕБС), то пользователь может получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Причем как для юрлица, так и для ИП.

Приложение можно скачать в RuStore, Google Play и App Store.