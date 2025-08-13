Депутат предлагает создать коалицию для защиты российских активов и начать зеркальные аресты активов

Предполагается, что коалиция компаний и инвесторов с единым юридическим штабом будет готовить коллективные иски в странах блокировки. А в России предлагается разрабатывать ответные меры.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предлагает создать коалицию по вопросам блокировки российских активов в других странах.

«Следовало бы создать коалицию компаний и инвесторов с единым юридическим штабом, который будет готовить коллективные иски в странах блокировки, жалобы регуляторам, биржам, депозитариям и омбудсменам, а также требовать помещения доходов от активов на отдельные счета до окончания разбирательств», — заявил Гаврилов.

В отдельную категорию входят активы структур с участием российских банков, нефтегазовых и финансовых организаций, так как по каждому случаю нужна инвентаризация: владелец, юрисдикция, дата и правовое основание блокировки.

«Параллельно стоит запустить внутренний трек: фиксация ущерба и подача исков в российских судах с последующим использованием решений при выработке ответных мер, в повестке — зеркальные аресты активов недружественных государств и аффилированных структур там, где это допускает право, включая третьи юрисдикции при участии партнеров», — рекомендует депутат.

Также он предлагает создать реестр пострадавших, организовать правовое и дипломатическое сопровождение и проработку механизмов возврата либо зачета, если иностранные площадки сохранят блокировку.

В странах, где заморожены активы, биржи, банки, депозитарии и другие финансовые организации, через которые проходят операции, нужно добиться приостановки любых сделок с имуществом без решения местного суда и установки четкого и защищенного порядка хранения доходов до окончания споров, считает Гаврилов.