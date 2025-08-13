Слуцкий предложил бесплатно давать земельные участки в малых городах всем желающим и перенести офисы корпораций в регионы
ЛДПР предлагает бесплатно предоставлять земельные участки в малых городах России под индивидуальное жилищное строительство семьям и тем, кто хочет уехать из больших городов, заявил глава партии Леонид Слуцкий.
«ЛДПР предлагает бесплатно выделять землю в малых городах под частное строительство семьям с детьми, молодым семьям, ветеранам СВО и их семьям, а также переезжающим из крупных городов. Это поможет и демографии, и развитию малых городов», — сказал депутат.
Также он предлагает перенести в регионы офисы всех корпораций.
«Нужно, чтобы крупный капитал вкладывался в инфраструктуру наших городов и сел», — добавил Слуцкий.
Также ЛДПР предложила разработать единую федеральную программу поддержки малых городов и принять закон о господдержке малых городов России, отметил парламентарий.
Речь идет о налоговых льготах, особом охраняемом статусе «малого города», об обязанности государства поддерживать инфраструктуру и занятость.
балабол😀 а сотрудники корпораций тоже переедут в регионы??
P.S. Вспомнилось, в СПб вражеские силы хотели переселить большое, значимое и многоуважаемое медицинское учреждение из центра (в частности из весьма привлекательное места Петроградки) куда-то на выселки. С мотивировкой с заботой о благе народа (врачей и пациентов), обещания светлого будущего и еще-чего-то совсем хорошего, почти неземного. Остановило только то, что специалисты не готовы были ездить в тьму-таракань, даже во благо неземных перспектив. Так и не получилось откусить значительную часть центра, вот чем закончилась эпопея, не знаю
Очередной популизм. Лучше верну в муниципалитеты ту часть налогов, которую забрали. Видно же, что неудачная экономическая политика в этой части