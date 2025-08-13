Слуцкий предложил бесплатно давать земельные участки в малых городах всем желающим и перенести офисы корпораций в регионы

ЛДПР предлагает бесплатно предоставлять земельные участки в малых городах России под индивидуальное жилищное строительство семьям и тем, кто хочет уехать из больших городов, заявил глава партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает бесплатно выделять землю в малых городах под частное строительство семьям с детьми, молодым семьям, ветеранам СВО и их семьям, а также переезжающим из крупных городов. Это поможет и демографии, и развитию малых городов», — сказал депутат.

Также он предлагает перенести в регионы офисы всех корпораций.

«Нужно, чтобы крупный капитал вкладывался в инфраструктуру наших городов и сел», — добавил Слуцкий.

Также ЛДПР предложила разработать единую федеральную программу поддержки малых городов и принять закон о господдержке малых городов России, отметил парламентарий.

Речь идет о налоговых льготах, особом охраняемом статусе «малого города», об обязанности государства поддерживать инфраструктуру и занятость.