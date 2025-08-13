Депутат разъяснил, как с 1 сентября 2025 года считать средний заработок
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал про новый порядок определения средней зарплаты. Этот показатель нужен для расчета выходного пособия.
«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника», — написал Нилов в своем телеграм-канале.
Средний заработок для расчета суммы выходного пособия с 1 сентября 2025 года будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце. Причем для суммированного учета рабочего времени средний заработок будут считать путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов в году.
В остальных случаях правила расчета не изменятся. Например, по-прежнему работодатели будут платить отпускные и компенсации за неиспользованные дни.
Предыдущая редакция правил расчета средней заработной платы действовала с 2007 года. Новые положения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они будут действовать до 1 сентября 2031.
Сейчас в СМИ много комментариев по включению с 1 сентября 2025 г. в расчет среднего заработка денежных поощрений работника, что чуть ли не выше средний заработок станет при расчете отпускных, компенсаций за отпуск и др., что вырастут суммы отпускных и т.д. Даже депутаты стали говорить об этом. Так вот, по существу ничего не изменится! В соответствии с Порядком расчета среднего заработка, утвержденным постановлением 922 денежные поощрения и так ВСЕГДА ВХОДИЛИ в расчет среднего заработка. Пункт 2 Порядка "Для расчета среднего заработка учитываются ВСЕ предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя...", пп. "о" пункта 2 Порядка: "о) другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего работодателя". Денежные поощрения, если они системой оплаты труда были предусмотрены, то и так включались в средний заработок. Так что, это изменение просто формальность. И заявлять о каком-то росте отпускных глупо. Это даже не изменение, а так техническая правка :)