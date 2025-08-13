Депутат разъяснил, как с 1 сентября 2025 года считать средний заработок

В средний заработок войдут не только премии, но и другие денежные поощрения.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал про новый порядок определения средней зарплаты. Этот показатель нужен для расчета выходного пособия.

«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

Средний заработок для расчета суммы выходного пособия с 1 сентября 2025 года будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце. Причем для суммированного учета рабочего времени средний заработок будут считать путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов в году.

В остальных случаях правила расчета не изменятся. Например, по-прежнему работодатели будут платить отпускные и компенсации за неиспользованные дни.

Предыдущая редакция правил расчета средней заработной платы действовала с 2007 года. Новые положения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они будут действовать до 1 сентября 2031.

