С марта 2026 года кредиторы станут в течение 1 минуты получать сведения о доходах заемщиков

Чтобы кредиторы при выдаче займов опирались только на реальную информацию о доходах клиентов, ЦБ даст им доступ к «Цифровому профилю», где в течение 1 минуты можно получить информацию от ФНС, Минтруда и Соцфонда.

Центробанк по поручению Президента сделает так, чтобы банки и кредиторы при принятии решения о предоставлении займа использовали только актуальные сведения о доходах клиентов.

К марту 2026 года появится новый функционал, который позволит в течение 1 минуты получить необходимый кредиторам набор сведений. Информация поступит из ФНС, Минтруда и Социального фонда.

«При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан. Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан», — сказано на сайте регулятора.

К 1 ноября 2025 года регулятор проведет интеграционное тестирование взаимодействия личного кабинета на Госуслугах с витринами СМЭВ 4 (системы межведомственного электронного взаимодействия). Затем в течение 2026 года специалисты доработают информационные системы кредитных и микрофинансовых организаций. Они получат доступ к «Цифровому профилю», где смогут получать сведения о доходах россиян.

Важно, что к 1 марта 2026 года набор информации о доходах появится только в «Цифровом профиле». То есть с этого момента банки и другие кредиторы смогут начать процесс интеграции этого сервиса в свои системы. На доработку потребуется еще около полугода. Получается, что реально получать сведения о доходах банки смогут не раньше 2027 года.