Повторное уведомление по УСН по тому же сроку и платежу считается уточняющим

Корректировочное уведомление об увеличении суммы налога после даты уплаты не удвоит налог к перечислению в бюджет.

В чате ФНС спросили, не задвоится ли сумма начисленного авансового платежа по УСН, если подать корректировочное уведомление об увеличении этой суммы налога уже после даты платежа.

Повторное уведомление, представленное по тому же сроку и налогу, считается уточняющим и не увеличивает сумму начислений, ответили налоговики.

Подробнее о том, как вести налоговый и бухгалтерский учет на спецрежиме, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь составлять отчетность, проходить налоговые проверки, работать с ЭДО и управленкой. В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 15 950 руб.

Купить курс

Курс входит в подписку Клерк.Премиум.