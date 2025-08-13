🤳 В 2025 году повысить уровень биометрии можно будет в банке за пять минут

Чтобы получить подтверждение, сначала нужно сделать селфи и записать голос в приложении «Госуслуги Биометрия», а потом сходить в отделение банка.

Россияне смогут подтвердить свою биометрию через банк, чтобы получить доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщил Центр биометрических технологий.

«Появится сервис повышения уровня биометрии. Россияне смогут повысить уровень биометрии при посещении банка и получить доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы, не тратя время на прохождение полной очной регистрации. Соответствующее постановление подписано», — сказал представитель Центра.

Пользователи будут очно сверять биометрию с образцами, уже сохраненными в системе. То есть в банке не придется проходить полную процедуру регистрации. Но для этого придется раньше сдать данные в приложении «Госуслуги Биометрия» – сделать селфи и записать голос.

Сейчас есть три уровня биометрии – упрощенная, стандартная и подтвержденная. По первым двум доступен ограниченный перечень услуг. Затем нужно прийти в отделение банка, показать сотруднику паспорт для сверки данных, посмотреть в камеру и произнести последовательность цифр. Эта процедура подтверждения занимает 3-5 минут, а как полноценная очная регистрация требует 8-12 минут.

«В числе услуг, доступных по подтвержденной биометрии, – заселение в гостиницу и обслуживание в МФЦ без паспорта, открытие бизнеса онлайн, дистанционное банковское обслуживание, оформление квалифицированной электронной подписи и ряд других», — отметили в Центре.

Новый сервис запустят в банках до конца 2025 года.