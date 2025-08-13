Минприроды резко поднимет ставки экосбора для всех товаров и упаковок

Если проект министерства примут, то для производителей пластмассовой упаковки на основе бумаги экологический сбор вырастет сильнее всех. Они будут платить в 11 раз больше.

Минприроды подготовило проект постановления правительства, по которому начнут применять новые базовые ставки экологического сбора и коэффициенты к ним.

Сейчас компании, которые производят товары и упаковку, должны утилизировать отходы. Они могут делать это как собственными силами, так и привлечь специальную фирму. Если организация так не делает, ей нужно уплатить экосбор. В 2025 году его общая сумма в бюджет составила 19,2 млрд рублей.

В 2024 году правительство утвердило ставки сразу на три года (2024-2027), однако сейчас Минприроды хочет их пересмотреть. Причем менять ставки экосбора предлагают каждый год не позднее 1 сентября. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления.

Министерство предлагает повысить ставки для всех 52 групп товаров и упаковки. Они в среднем вырастут на 50-80%.

Меньше всего изменения коснутся производителей шин и резиновых изделий. Для них сбор увеличится на 6% — с 11 135 до 11 766 рублей за тонну отходов. В 11 раз вырастут ставки для тех, кто выпускает пластмассовую упаковку на основе бумаги — с 2 953 до 32 054 рублей.

«Действующие ставки не стимулируют развивать переработку и строительство утилизационных мощностей — инвесторам крайне невыгодно приходить в отрасль», — сказал глава аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности «Центр системных решений» Денис Кондратьев.

Публичная компания «Российский экологический оператор» (РЭО) считает, что из-за новых ставок рост цен на товары для потребителей не превысит 0,3%.

Член комитета по промышленности и торговле Госдумы Мария Василькова отметила, что сумма экосбора может вырасти в 10 раз. Есть риск, что не все компании справятся с такими суммами, а это приведет к закрытию бизнеса и снижению налоговых поступлений в бюджет.

