Менеджеры приглашают на первое заседание Комитета по комплаенсу. Оно состоится 26 августа 2025 года

Участники заседания обсудят новые комплаенс-риски. Вы узнаете, как адаптироваться к требованиям законодательства и найти эффективные решения.

В Ассоциации менеджеров начинает работу Комитет по комплаенсу. Он станет ключевой экспертной площадкой в области регуляторного соответствия и управления рисками.

Комитет объединит ведущих специалистов отрасли для совместной разработки решений, направленных на формирование устойчивой и прозрачной комплаенс-среды, способствующей ответственному ведению бизнеса. Его возглавит комплаенс-директор Группы «Совкомбанк» Марина Бурдонова.

«Вместе мы сможем прорабатывать актуальные решения и механизмы, которые сделают рынок более прозрачным и устойчивым», — сказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Первое заседание состоится уже 26 августа 2025 года. Тема: «Кросс-отраслевые комплаенс-риски: новые вызовы и эффективные решения». Участники заседания обсудят, как адаптироваться к новым требованиям законодательства, поделятся практическими инструментами для снижения регуляторных рисков, а также разберут практические кейсы от ведущих экспертов рынка.

«Наш комитет будет служить площадкой для обмена лучшими практиками и поиска наиболее эффективных решений», — подчеркнула комплаенс-директор Группы «Совкомбанк» Марина Бурдонова.

Среди участников дискуссии — председатель Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики ТПП РФ Александр Русецкий, директор Центра департамента деловой этики и комплаенс компании «МТС» Дмитрий Островский, комплаенс-директор «ОЗОН» Александра Коштян и другие спикеры из крупнейших российских компаний.

Чтобы принять участие в заседании, регистрируйтесь по ссылке.