Предзаполненное заявление на вычет в ЛК физлица – это не налоговый документ. Подписывать его необязательно
Если человек не хочет подписывать заявление на вычет НДФЛ в упрощенной форме – отменять его не нужно.
Если у человека есть право на получение налогового вычета, налоговая разместит в его личном кабинете предзаполненное заявление: ст. 221.1 НК.
«Такое заявление не является налоговым документом до даты его подписания», — уточняют налоговики в чате ФНС.
Но подписывать такое заявление необязательно. И если налогоплательщик не хочет его подписывать – отменять заявление не требуется.
