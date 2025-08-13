Предзаполненное заявление на вычет в ЛК физлица – это не налоговый документ. Подписывать его необязательно

Если человек не хочет подписывать заявление на вычет НДФЛ в упрощенной форме – отменять его не нужно.

Если у человека есть право на получение налогового вычета, налоговая разместит в его личном кабинете предзаполненное заявление: ст. 221.1 НК.

«Такое заявление не является налоговым документом до даты его подписания», — уточняют налоговики в чате ФНС.

Но подписывать такое заявление необязательно. И если налогоплательщик не хочет его подписывать – отменять заявление не требуется.