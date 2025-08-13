Кабмин выделил средства на софинансирование программы долгосрочных сбережений
Россияне получат деньги до конца августа 2025 года.
Минфин сообщил, что средства на софинансирование долгосрочных сбережений уже выделены. Соответствующий проект распоряжения одобрили на заседании Правительства, говорится в сообщении ведомства.
На софинансирование сбережений по взносам, внесенным в программу долгосрочных сбережений в 2024 году, предусмотрено 51,8 млрд рублей.
Деньги придут на счета граждан до конца августа.
Ранее мы писали, что СберНПФ сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год.
