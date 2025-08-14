Депутаты хотят, чтобы партнеры до брака обменивались кредитной историей

Центробанку предложили разрешить россиянам перед заключением брака запрашивать кредитную историю партнера. Так молодожены смогут лучше планировать свой семейный бюджет.

Представители фракции «Новые люди» предложили глава Центробанка Эльвире Набиуллиной разрешить россиянам запрашивать кредитную историю будущего супруга/супруги до вступления в брак.

Кредитная история партнера будет напрямую влиять на решение банков о выдаче совместного кредита. Сейчас будущие супруги не могут запросить у кредитных организаций информацию о счетах, вкладах и операциях клиентов — это составляет тайну.

По мнению депутатов, такая ситуация создает трудности при планировании общего бюджета. Особенно, если у партнера уже есть кредитные обязательства.

«Предлагаем рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных», — сказано в обращении.

Авторы инициативы уверены, что новая мера «позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета».