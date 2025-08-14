Депутаты хотят, чтобы партнеры до брака обменивались кредитной историей
Представители фракции «Новые люди» предложили глава Центробанка Эльвире Набиуллиной разрешить россиянам запрашивать кредитную историю будущего супруга/супруги до вступления в брак.
Кредитная история партнера будет напрямую влиять на решение банков о выдаче совместного кредита. Сейчас будущие супруги не могут запросить у кредитных организаций информацию о счетах, вкладах и операциях клиентов — это составляет тайну.
По мнению депутатов, такая ситуация создает трудности при планировании общего бюджета. Особенно, если у партнера уже есть кредитные обязательства.
«Предлагаем рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных», — сказано в обращении.
Авторы инициативы уверены, что новая мера «позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета».
