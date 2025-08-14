МВД хочет ужесточить требования к автомобильным ремням безопасности
МВД предлагает установить запрет на заглушки для ремня безопасности и установить применение специальной расцветки.
«Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности», — говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения.
Также ведомство предлагает закрепить в регламенте применение датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех в салоне автомобиля о непристегнутом ремне безопасности.
МВД пояснило, что сейчас сложно выявлять непристегнутых пассажиров и водителей. Черные ремни не видны на темной одежде, а светлые – на идентичной по цвету.
«Решением данной проблемы может стать применение контрастной расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами», — указано в обзоре.
Такие ремни безопасности определят почти при любых условиях, они будут более заметными сотруднику полиции, в том числе в темное время суток — когда фиксируется наибольшая тяжесть последствий от ДТП.
Это увеличит число водителей и пассажиров, использующих ремни безопасности, именно из-за неотвратимости наказания, считает МВД.
Комментарии1
Ну очередное СПАСИБИЩЕ за заботу о нас!!!! Только я не поняла, все это повылезало с тех пор как камеры научили штрафовать за "безремень", видимо плохо научили. Да, и нам-то что теперь делать со своими черными "невидимыми" ремнями? Перекрашивать?????