Компания на УСН, которая арендует офис по другому адресу, может слететь с упрощенки

Если компания работает по другому адресу дольше одного месяца, нужно регистрировать обособку.

В чате ФНС спросили, может ли ООО на УСН арендовать офис вне своего места нахождения, или нужно будет регистрировать обособленное подразделение.

Если организация ведет деятельность не по адресу места нахождения больше одного месяца – придется регистрировать обособленное подразделение в налоговой по месту нахождения (п. 2 ст. 23 НК), ответили налоговики.

А компании, у которых есть обособленные подразделения, не могут применять УСН: п. 3 ст. 346.12 НК.

