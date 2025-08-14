Россиянам могут компенсировать платные медицинские услуги

Предлагается возмещать платные медуслуги, если получить их по ОМС было невозможно.

В Минздрав направили предложение компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатные в рамках ОМС были им недоступны. Авторы обращения – депутаты от СРЗП.

«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — сообщается в письме.

Такое возмещение должно проводиться в пределах установленных территориальной программой лимитов оплаты соответствующих видов медпомощи.

Условия и порядок подтверждения невозможности получения бесплатной помощи, перечень документов, сроки рассмотрения заявления и порядок перечисления денег будет определять Правительство.

Срок обращения за возмещением предлагается установить в один год со дня оплаты услуги.

Автор инициативы депутат Сергей Миронов пояснил, почему люди не могут получить помощь по ОМС:

«То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут», — сказал он.

Компенсация будет выплачиваться в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему ОМС, добавила депутат Яна Лантратова.

Она предлагает внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно — из-за очередей, нехватки кадров или техники — у людей должно быть право на возврат потраченных денег.