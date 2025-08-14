Стало известно, на сколько выросла социальная пенсия с 1 июля 2025 года

Средний размер социальной пенсии с января 2025 года увеличился на 2 тысячи и превысил 15,5 тысяч рублей.

По состоянию на 1 июля 2025 года средний размер социальной пенсии превысил 15,5 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года выплаты увеличились чуть более чем на 2 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Неработающие пенсионеры получают социальную пенсию в размере 15 856 рублей, а те, кто работает — 11 659.

