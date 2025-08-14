Если игрушка не продается отдельно, а вложена в подарок – можно применять ставку НДС 10%

Сладкий подарок с игрушкой внутри облагается НДС по льготной ставке 10%.

Минфин в письме от 21.07.2025 № 03-07-11/70541 разъяснил порядок применения НДС при реализации сладкого подарка, в который вложена игрушка.

Ст. 164 НК предусматривает применение ставки НДС 10% при реализации продовольственных товаров.

Коды видов продукции и товаров для детей, облагаемые НДС по ставке 10%, утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.

Соответственно, при продаже продукции, в том числе с вложенной в упаковку детской игрушкой, можно применять ставку НДС 10%. Но только если игрушка:

не продается отдельно;

не имеет самостоятельной ценности;

включена в перечень из постановления № 908.

