Если игрушка не продается отдельно, а вложена в подарок – можно применять ставку НДС 10%
Минфин в письме от 21.07.2025 № 03-07-11/70541 разъяснил порядок применения НДС при реализации сладкого подарка, в который вложена игрушка.
Ст. 164 НК предусматривает применение ставки НДС 10% при реализации продовольственных товаров.
Коды видов продукции и товаров для детей, облагаемые НДС по ставке 10%, утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.
Соответственно, при продаже продукции, в том числе с вложенной в упаковку детской игрушкой, можно применять ставку НДС 10%. Но только если игрушка:
не продается отдельно;
не имеет самостоятельной ценности;
включена в перечень из постановления № 908.
