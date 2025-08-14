Плановые проверки аудиторских организаций среднего риска отменили

Для аудиторских организаций с категорией среднего риска, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, отменили плановые проверки. Подписано соответствующее постановление правительства от 07.08.2025 № 1181, сообщил Минфин.

«Взамен плановых контрольных мероприятий Федеральным казначейством будут проводиться обязательные профилактические визиты», — говорится в сообщении ведомства.

Также при некоторых контрольных мероприятиях проверки будут проводить по ВКС через мобильное приложение «Инспектор».

«Принятые изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности надзорной деятельности, а также на снижение административного давления на участников рынка. Наша задача – не наказывать бизнес, а работать над предупреждением нарушений, проводить профилактическую работу», — заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Постановление подготовлено для реализации норм закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ о госконтроле.