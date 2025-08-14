Погрузитесь в закулисье российского права и экономики вместе с основателем бюро «Домащенко и партнеры»

В новом выпуске «Тот еще разговор» интервью с Романом Домащенко. Он расскажет, как купить бизнес через банкротство со скидкой, а также разберет правовые аспекты экономики на реальных кейсах.

В гости к «Клерку» пришел Роман Домащенко — основатель адвокатского бюро «Домащенко и партнеры». Получился откровенный и неожиданный разговор о закулисье российского права и экономики: реальные кейсы, инсайты и практические советы. Этот выпуск стоит посмотреть каждому, кто хочет понимать, как все устроено на самом деле.

Роман рассказывает, как сопровождал банкротства на десятки миллиардов рублей, как сохранить бизнес под давлением банка, почему медиа-огласка играет большую роль в конкурентной борьбе.

Смотрите интервью на YouTube или ВК, а текстовая версия уже в блоге проекта.

Если вы тоже хотите стать нашим собеседником, пишите сюда.