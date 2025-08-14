😵 В словаре бухгалтера появится «мильон» и «мильярд». Опрос
Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) утвердил два допустимых варианта написания: «миллион»/«мильон» и «миллиард»/«мильярд». Словарь фиксирует орфографическую норму.
Также будет правильным вариантом писать «мильонный», «мильярдный», «полмильона», «полмильярда». Об этом сказано на сайте института Виноградова.
«Приведенные факты взяты из Орфографического словаря русского языка. Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты «мильон» и «мильярд» были в употреблении <...>, то в словаре надо показать, как они пишутся», — уточнили в РАН.
Недавно научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос» добавил 657 новых слов русского языка. Например, «беспилотник», «оперштаб», «позывной».
Будете писать эти слова по-новому?
Анонимный опрос
Комментарии5
Представила - Андреева в новостях: Российские хлеборобы собрали 75 мильёнов тонн зерна... На шоу юмористов ходить не надо.
Если открыть орфографический словарь на указанном сайте, то можно увидеть комментарии в скобках:
мильо́н, -а (вместо миллио́н для передачи разг. произношения; мильо́н терза́ний)
мильо́нный (вместо миллио́нный для передачи разг. произношения)
милья́рд, -а (вместо миллиа́рд для передачи разг. произношения)
милья́рдный (вместо миллиа́рдный для передачи разг. произношения)
То есть нормы эти не литературные, а относятся к разговорному языку. Так что опрос затеян вообще не в тему.
я тут над другим задумался...
А кто вообще стандарты определяет и утверждает??
В статье написано -
Это тот самый?
или и другие есть? Или их вообще несколько?....
Как на самом деле сей процесс вообще происходит? Не важно про какое слово. Пусть другое. Ну пусть и этот конкретный.