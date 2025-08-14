😵 В словаре бухгалтера появится «мильон» и «мильярд». Опрос

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) утвердил два допустимых варианта написания: «миллион»/«мильон» и «миллиард»/«мильярд». Словарь фиксирует орфографическую норму.

Также будет правильным вариантом писать «мильонный», «мильярдный», «полмильона», «полмильярда». Об этом сказано на сайте института Виноградова.

«Приведенные факты взяты из Орфографического словаря русского языка. Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты «мильон» и «мильярд» были в употреблении <...>, то в словаре надо показать, как они пишутся», — уточнили в РАН.