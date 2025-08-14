😵 В словаре бухгалтера появится «мильон» и «мильярд». Опрос

ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
В орфографическом словаре зафиксировали новую норму для слов «миллион», «миллиард» и их производных.

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) утвердил два допустимых варианта написания: «миллион»/«мильон» и «миллиард»/«мильярд». Словарь фиксирует орфографическую норму.

Также будет правильным вариантом писать «мильонный», «мильярдный», «полмильона», «полмильярда». Об этом сказано на сайте института Виноградова.

«Приведенные факты взяты из Орфографического словаря русского языка. Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты «мильон» и «мильярд» были в употреблении <...>, то в словаре надо показать, как они пишутся», — уточнили в РАН.

Недавно научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос» добавил 657 новых слов русского языка. Например, «беспилотник», «оперштаб», «позывной».

Будете писать эти слова по-новому?

Анонимный опрос

Проголосовали 11 человек

Комментарии

  • Lekabuh
    Главный бухгалтер

    Представила - Андреева в новостях: Российские хлеборобы собрали 75 мильёнов тонн зерна... На шоу юмористов ходить не надо.

  • LIrina-1973

    Если открыть орфографический словарь на указанном сайте, то можно увидеть комментарии в скобках:

    мильо́н, -а (вместо миллио́н для передачи разг. произношения; мильо́н терза́ний)

    мильо́нный (вместо миллио́нный для передачи разг. произношения)

    милья́рд, -а (вместо миллиа́рд для передачи разг. произношения)

    милья́рдный (вместо миллиа́рдный для передачи разг. произношения)

    То есть нормы эти не литературные, а относятся к разговорному языку. Так что опрос затеян вообще не в тему.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    я тут над другим задумался...

    А кто вообще стандарты определяет и утверждает??

    В статье написано -

    Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) утвердил...

    Это тот самый?

    или и другие есть? Или их вообще несколько?....

    Как на самом деле сей процесс вообще происходит? Не важно про какое слово. Пусть другое. Ну пусть и этот конкретный.

