Госуслуги привели примеры споров, когда истец не платит госпошлину в суде
Поэтапное увеличение госпошлин установил Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с измегениями в НК. Например, стало дороже оформить развод или сделку с квартирой.
Но в некоторых случаях в суд можно обратиться без госпошлины. Вот несколько примеров, когда пошлина от истца не требуется по закону:
Вид спора
Пояснение
Трудовые споры
Защита прав работника освобождена от госпошлины. Например, оспаривание незаконного увольнения или взыскание зарплаты.
Взыскание алиментов
При обращении в суд по поводу средств на содержание ребенка истец ничего не платит
Иски о возмещении вреда
Если имущественный или моральный вред причинен преступлением, повреждением здоровья, увечьем, смертью кормильца, уголовным преследованием — нет госпошлины
Защита прав потребителя
По искам до 1 млн руб. госпошлины нет. При превышении — расчет на основании подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК.
Усыновление или удочерение
Также от госпошлины освобождены иски о защите интересов детей
Все основания для освобождения от госпошлины перечислены в ст. 333.36 НК.
Эти данные приводит портал Госуслуг.
