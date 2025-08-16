Госуслуги привели примеры споров, когда истец не платит госпошлину в суде

Некоторые государственные пошлины для физлиц при обращении в суд и за регистрацию юридически значимых действий повышены с 9 сентября 2024 и 1 января 2025 года.

Поэтапное увеличение госпошлин установил Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с измегениями в НК. Например, стало дороже оформить развод или сделку с квартирой.

Но в некоторых случаях в суд можно обратиться без госпошлины. Вот несколько примеров, когда пошлина от истца не требуется по закону:

Вид спора Пояснение Трудовые споры Защита прав работника освобождена от госпошлины. Например, оспаривание незаконного увольнения или взыскание зарплаты. Взыскание алиментов При обращении в суд по поводу средств на содержание ребенка истец ничего не платит Иски о возмещении вреда Если имущественный или моральный вред причинен преступлением, повреждением здоровья, увечьем, смертью кормильца, уголовным преследованием — нет госпошлины Защита прав потребителя По искам до 1 млн руб. госпошлины нет. При превышении — расчет на основании подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК. Усыновление или удочерение Также от госпошлины освобождены иски о защите интересов детей

Все основания для освобождения от госпошлины перечислены в ст. 333.36 НК.

Эти данные приводит портал Госуслуг.