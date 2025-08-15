🚗 Проценты по кредиту на покупку авто не вычитаются из дохода при его продаже
С дохода от продажи автомобиля нужно платить НДФЛ. Его сумму можно уменьшить на размер имущественного налогового вычета или на сумму документально подтвержденных расходов на покупку этого авто, напомнили налоговики. Но учесть можно не все расходы на приобретение машины.
«Расходы налогоплательщика на погашение процентов по целевым займам (кредитам), использованным на приобретение транспортного средства, не могут быть учтены в составе имущественного налогового вычета и документально подтвержденных расходов», — пояснила замначальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Марина Буравова.
А если ТС было в собственности в течение трех лет либо сумма дохода не более 250 тыс. руб., такой доход освобождается от налогообложения.
