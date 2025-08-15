❌ Люди с судимостью не смогут работать курьерами

Госдума работает над запретом курьерской деятельности для лиц с судимостью и над усилением ответственности за доставку продуктов без медкнижки.

Госдума прорабатывает законодательные инициативы об усилении правил для курьерской доставки. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления», — написал Володин.

Также депутаты планируют повысить административную ответственность за доставку продуктов питания без медицинской книжки, добавил спикер ГД.