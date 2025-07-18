Как нанять курьера: пошаговая инструкция для бизнеса

Кто может быть курьером
Для доставки заказов бизнес не всегда нанимает сотрудников по трудовому договору. Курьером может быть физлицо, с которым вы заключаете договор гражданско-правового характера (ГПХ).
Сначала нужно уточнить правовой статус исполнителя: от этого зависят налоги и отчетность.
На практике возможны три варианта:
самозанятый,
физлицо без специального статуса,
индивидуальный предприниматель (ИП).
Самозанятый курьер. Это форма сотрудничества, при которой исполнитель платит меньше всего налогов и оформляет отчётность в «Моём налоге».
Закон не запрещает самозанятым быть курьерами. Но есть условие: курьер на НПД может доставлять товары от лица организации или ИП, при этом он должен принимать оплату на онлайн-кассе, зарегистрированной на заказчика.
Плюсы сотрудничества с самозанятым:
не нужно платить за него страховые взносы;
не нужно удерживать и перечислять НДФЛ;
он сам ведет учет доходов через приложение «Мой налог».
Курьер — физлицо без специального налогового статуса. Можно заключить договор и с обычным физлицом, не зарегистрированным в качестве самозанятого. Такой договор — тоже ГПХ, но:
вам придется удерживать и перечислять НДФЛ (13%);
нужно платить страховые взносы — около 30% от суммы выплат;
необходимо сдавать по исполнителю отчетность.
Курьер-ИП. Индивидуальные предприниматели тоже могут оказывать курьерские услуги по договору. Налоги они платят за себя самостоятельно. Но на практике бизнес реже сотрудничает с ИП-курьерами — такие исполнители обычно работают с крупными объемами грузов.
Многие индивидуальные предприниматели выбирают налоговый режим НПД. Такие ИП считаются самозанятыми — к ним применяются те же правила взаимодействия, что и к обычным физлицам на НПД. Закон № 422-ФЗ прямо не выделяет различий между самозанятыми с ИП и обычными самозанятыми гражданами.
Далее разберем, как начать сотрудничество с курьером по договору ГПХ.
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1. Заключите договор ГПХ
Чтобы привлечь курьера по ГПХ нужно заключить договор возмездного оказания услуг. Его регулируют гл. 37 и 39 Гражданского кодекса. ГПД должен включать ряд обязательных условий.
В общем случае договор нужно составлять в письменной форме. Исключение: если вы как ИП нанимаете физлицо и сумма сделки не превышает 10 000 рублей — тогда возможна устная форма. Но рекомендуем все же оформить письменный договор, чтобы избежать споров с налоговой.
Что включить в договор: структура и примеры
1. Преамбула (вступление). Укажите дату и место заключения договора, стороны — кто заказчик, кто исполнитель. Если исполнитель — самозанятый, зафиксируйте это.
✅ Пример формулировки:
«Антонов Антон Антонович, зарегистрированный в ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ, далее именуемый “Исполнитель”...»
2. Предмет договора. Это основное условие — без него договор будет считаться незаключенным. Опишите услуги конкретно — что, куда и в какие сроки доставляется.
❌Неправильно:
«Оказание курьерских услуг».
✅Правильно:
«Исполнитель обязуется доставить 3 заказа Заказчика по адресам, указанным в Приложении № 1, в течение одного рабочего дня».
Если заказы повторяются, можно оформить рамочный договор и приложение-задание к нему с более конкретными условиями.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты. Вы можете указать фиксированную цену (например, 1 000 рублей за доставку) или описать порядок расчета — за километр, за зону, за вес и т. д.
✅ Пример формулировки:
«Стоимость одной доставки составляет 1500 рублей. Оплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания договора или выданного заказчиком задания».
4. Сроки и порядок оказания услуг. В договоре ГПХ пропишите, когда исполнитель приступает к работе, каким способом согласовываются адреса доставки — например, через мессенджер, как подтверждается выполнение — например, подписанием акта.
✅Пример формулировки:
«Стороны согласовывают заказы в Яндекс Мессенджере. Исполнитель подтверждает доставку отправкой фотографии вручения товара, после чего подписывается Акт оказанных услуг».
5. Ответственность сторон. Пропишите ответственность за срыв сроков, начисляемые штрафы или пени, ответственность за невыдачу чека при сотрудничестве с самозанятым.
✅Пример формулировки:
«В случае аннулирования чека и невыдачи нового Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере суммы чека и возмещает все понесенные убытки».
При сотрудничестве с самозанятым курьером также нужно указать ответственность за несообщение им об утрате статуса плательщика НПД. Если такое случится, заказчик станет налоговым агентом исполнителя и должен будет удерживать с вознаграждения НДФЛ. К тому же на каждую выплату будут начисляться страховые взносы.
6. Порядок расторжения. Предусмотрите условия расторжения договора, в том числе досрочного. Прекратить сотрудничество можно по соглашению или в одностороннем порядке — например, с уведомлением за 10 дней и компенсацией расходов.
7. Разрешение споров. Лучше включить досудебный порядок. В таком случае одна сторона сначала направляет претензию в письменной форме. Возможно, разногласия удастся уладить до обращения в суд.
8. Заключительные положения. Здесь фиксируют:
каким образом вносятся изменения в договор;
условие, что вся переписка, в том числе в мессенджерах, считается юридически значимой;
конфиденциальность условий.
2. Оформите задание
Если вы работаете с курьером на регулярной основе — например, он каждый день развозит несколько заказов — нет смысла заключать новый ГПД на каждую доставку. Вместо этого вы можете заключить рамочный договор возмездного оказания услуг, а конкретные условия оформлять через задания к договору.
Задание к договору — это приложение к ГПД или отдельный документ с конкретными условиями задачи.
Подробности, которые включают в задание, с примером оформления — в таблице:
Задание
№ 17 к Договору № 12 от 01.07.2025
Дата
19.07.2025
Исполнитель
Иванов И.И.
Содержание задания
Доставить следующие заказы: – Москва, ул. Лесная, д. 5, кв. 12 — с 10:00 до 12:00 – Москва, пр. Мира, д. 100 — с 13:00 до 15:00
Стоимость задания
4 000 рублей
Подтверждение выполнения
Фото вручения + отметка клиента в приложении
Согласовано сторонами
Заказчик Исполнитель
/подпись/ /подпись/
Благодаря заданию не придется постоянно подписывать новый договор. Вы также сможете снизить риски переквалификации ГПД в трудовой, так как задание — это разовое поручение, а не постоянная обязанность.
Как правильно оформить задание
Обычно задание оформляют в письменном виде — это может быть:
приложение к договору с таблицей доставок;
отдельный документ с датой и номером;
или даже переписка в мессенджере, если в договоре есть фраза: «Стороны признают юридическую силу заданий, направленных через [название мессенджера]».
По итогам каждого задания нужно оформлять акт оказанных услуг. Но если заданий много, можно подписывать сводный акт раз в неделю или месяц. Тогда в договоре следует прописать, что все задания за период включены в один документ.
✅ Пример:
«Все Задания, выполненные в течение календарной недели, оформляются одним Актом оказанных услуг, подписываемым сторонами не позднее вторника следующей недели».
3. Установите повышающие коэффициенты
Иногда заказчик хочет поощрить исполнителя за хорошую услугу: если тот вышел в выходной, привез заказ быстрее, чем нужно, или согласился дополнительно поработать в час-пик. Кажется логичным дать премию — но в случае с ГПХ так делать нельзя. Премия — понятие из области трудовых отношений, а заказчику важно остаться в рамках гражданско-правового сотрудничества.
Зато вполне законно использовать повышающие коэффициенты. Например, если базовая ставка за доставку — 500 рублей, можно заранее договориться, что в выходной день она увеличивается вдвое, а при срочном заказе — умножается на полтора. Все прозрачно: курьер знает, за что и сколько получит, а бизнес не рискует попасть под переквалификацию.
4. Сдайте экипировку в аренду (или продайте)
Просто передать курьеру термосумку или велосипед не получится. Формально это выглядит как предоставление экипировки и обеспечение возможностью выполнять рабочую роль. Это один из главных признаков маскировки трудовых отношений — и для налоговой такое нарушение будет поводом переквалифицировать договор в трудовой.
Как можно:
Заказчик сдает сумку или велосипед курьеру в аренду за плату — если у бизнеса есть соответствующий ОКВЭД.
Курьер использует свое имущество — работает в своей одежде, на личном транспорте.
Крупные сервисы доставки обычно предлагают экипировку как дополнительную опцию — курьер может арендовать ее или пользоваться своей.
5. Уточните порядок возмещения расходов
Компенсировать расходы по договору ГПХ нельзя. Курьеру наверняка захочется компенсировать бензин, обеды и ремонт транспорта. Но такие компенсации — признак трудовых отношений.
Можно установить базовую ставку повыше — это законно. Чтобы упростить взаимодействие и не нарушать закон, вам стоит:
Обговорить с курьером, что он сам несет все расходы.
Позволить заложить расходы в общую стоимость услуг.
Заранее уточнить, что оплата фиксирована, а компенсаций не будет.
Когда вы привлекаете курьеров по ГПХ, нужно не только подписать документы, но и правильно выстроить сотрудничество — в том числе, если речь идет об экипировке, компенсации расходов или «премиях» за качественную услугу.
Важно, чтобы ваши правоотношения не были похожие на трудовые. Мы перечислили основные правила, но чтобы еще больше снизить риски, лучше сотрудничать с исполнителями через специальные платформы — например, Qugo. Она берет на себя оформление ключевых процессов: выпуск электронной подписи, формирование чеков, уплату налогов за исполнителя. Вам не нужно тратить время на бумажную рутину и волноваться из-за нюансов документооборота.
Qugo автоматически следит за актуальностью статуса самозанятого и сразу же уведомляет, если что-то изменилось. Сотрудничество с внештатными исполнителями становится понятным, прозрачным и безопасным.
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