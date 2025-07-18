Как нанять курьера: пошаговая инструкция для бизнеса

Кто может быть курьером

Для доставки заказов бизнес не всегда нанимает сотрудников по трудовому договору. Курьером может быть физлицо, с которым вы заключаете договор гражданско-правового характера (ГПХ).

Сначала нужно уточнить правовой статус исполнителя: от этого зависят налоги и отчетность.

На практике возможны три варианта:

самозанятый,

физлицо без специального статуса,

индивидуальный предприниматель (ИП).

Самозанятый курьер. Это форма сотрудничества, при которой исполнитель платит меньше всего налогов и оформляет отчётность в «Моём налоге».

Закон не запрещает самозанятым быть курьерами. Но есть условие: курьер на НПД может доставлять товары от лица организации или ИП, при этом он должен принимать оплату на онлайн-кассе, зарегистрированной на заказчика.

Плюсы сотрудничества с самозанятым:

не нужно платить за него страховые взносы;

не нужно удерживать и перечислять НДФЛ;

он сам ведет учет доходов через приложение «Мой налог».

Курьер — физлицо без специального налогового статуса. Можно заключить договор и с обычным физлицом, не зарегистрированным в качестве самозанятого. Такой договор — тоже ГПХ, но:

вам придется удерживать и перечислять НДФЛ (13%);

нужно платить страховые взносы — около 30% от суммы выплат;

необходимо сдавать по исполнителю отчетность.

Курьер-ИП. Индивидуальные предприниматели тоже могут оказывать курьерские услуги по договору. Налоги они платят за себя самостоятельно. Но на практике бизнес реже сотрудничает с ИП-курьерами — такие исполнители обычно работают с крупными объемами грузов.

Многие индивидуальные предприниматели выбирают налоговый режим НПД. Такие ИП считаются самозанятыми — к ним применяются те же правила взаимодействия, что и к обычным физлицам на НПД. Закон № 422-ФЗ прямо не выделяет различий между самозанятыми с ИП и обычными самозанятыми гражданами.

Далее разберем, как начать сотрудничество с курьером по договору ГПХ.