Стартапы с оборотом до 4 млрд рублей смогут получить дополнительные льготы. Сейчас — 1 млрд

Компании из «Сколково» могут применять налоговые льготы, пока их выручка не превысит 1 млрд рублей в год. Этот порог установили в 2010 году, а сейчас хотят пересмотреть.

Число налоговых льгот, которые государство предоставляет малым технологическим компаниям (МТК), могут расширить. Идея — обнулить НДС, налоги на прибыль и имущество для резидентов «Сколково» и некоторых других технопарков.

Дополнительную поддержку планируют предоставить компаниям с оборотом до 4 млрд рублей, которые разрабатывают технологии двойного назначения. Например, БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), связи и шифрования. Об этом пишут «Известия».

Сейчас компании из «Сколково» могут применять налоговые льготы, но до тех пор, пока их годовая выручка не достигнет 1 млрд рублей. Этот порог собираются поднять до 4 млрд.

«Пределы налоговых льгот участников “Сколково” — 1 млрд рублей выручки и 300 млн рублей прибыли — установлены в 2010 году и сегодня душат рост наших технологических компаний», — сказал председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) Андрей Безруков.

По данным на июнь 2025 года, число участников «Сколково» — 5,1 тыс. компаний. Увеличение налоговых льгот позволит им сэкономить 5,8 млрд рублей.