В мессенджере MAX теперь можно пожаловаться на контент в чатах

MAX будет блокировать не только спам, но также оскорбления, фишинг и попытки применить методы социальной инженерии.

Центр безопасности MAX внедрил новые способы защитить пользователей от подозрительного контента. В чатах появилась кнопка «Пожаловаться».

Так пользователи смогут отправить модераторам жалобу на сообщение, которое может содержать вредоносную информацию.

«Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии», — рассказали в MAX.

Также у мессенджера появился безопасный режим, который позволит скрыть профиль пользователя от поиска по номеру телефона. Там же можно заблокировать входящие вызовы от незнакомцев и отключить приглашения в чаты.

Комментарии

  • Ирина Е
    Специалист

    Какой же он новый? В запрещенном граме он давно был

    Тоже мне достижение... новинка, блин...

  • id53784783

    с этим вообще странно - не нравиться контент уходи из группы в чем проблема.

