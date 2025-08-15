В мессенджере MAX теперь можно пожаловаться на контент в чатах

MAX будет блокировать не только спам, но также оскорбления, фишинг и попытки применить методы социальной инженерии.

Центр безопасности MAX внедрил новые способы защитить пользователей от подозрительного контента. В чатах появилась кнопка «Пожаловаться».

Так пользователи смогут отправить модераторам жалобу на сообщение, которое может содержать вредоносную информацию.

«Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии», — рассказали в MAX.

Также у мессенджера появился безопасный режим, который позволит скрыть профиль пользователя от поиска по номеру телефона. Там же можно заблокировать входящие вызовы от незнакомцев и отключить приглашения в чаты.