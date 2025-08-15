Счетная палата нашла нарушения в льготном кредитовании малого бизнеса. Выдавали даже закрытым ИП

Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономразвития неправомерно выделило банкам субсидии на 56 млн рублей. Кредитные организации выдавали льготные кредиты малому бизнесу, даже если ИП уже перестал вести деятельность.

Минэкономразвития предоставило банкам неправомерные субсидии, которые должны были идти на возмещение недополученных доходов по 88 льготным кредитам для малого и среднего бизнеса.

Аудиторы Счетной палаты оценили ущерб в 56 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Также Счетная палата сделала министерству замечание из-за того, что Минэк не направил 11 банкам требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн рублей. Эти штрафы кредитные организации получили из-за недостаточной результативности предоставленных субсидий.

В основном льготные кредиты получали представители МСП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом транспортных средств. Также деньги выделяли по кредитным договорам на развитие предпринимательской деятельности.

Субсидии получали даже заемщики, которые превысили предельные сроки субсидирования с момента исключения их из реестра МСП. Например, в 2024 году льготные займы выдавали ИП, которые уже в 2023 году прекратили вести деятельность.