Счетная палата нашла нарушения в льготном кредитовании малого бизнеса. Выдавали даже закрытым ИП
Минэкономразвития предоставило банкам неправомерные субсидии, которые должны были идти на возмещение недополученных доходов по 88 льготным кредитам для малого и среднего бизнеса.
Аудиторы Счетной палаты оценили ущерб в 56 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».
Также Счетная палата сделала министерству замечание из-за того, что Минэк не направил 11 банкам требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн рублей. Эти штрафы кредитные организации получили из-за недостаточной результативности предоставленных субсидий.
В основном льготные кредиты получали представители МСП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом транспортных средств. Также деньги выделяли по кредитным договорам на развитие предпринимательской деятельности.
Субсидии получали даже заемщики, которые превысили предельные сроки субсидирования с момента исключения их из реестра МСП. Например, в 2024 году льготные займы выдавали ИП, которые уже в 2023 году прекратили вести деятельность.
