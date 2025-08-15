Налог на имущество не нужно платить с хозпостройки меньше 50 кв. метров

Льготу по налогу на имущество физлиц предоставляют в беззаявительном порядке. ФНС сама получит информацию о хозяйственных постройках в Росреестре.

ФНС разъяснила, кто будет освобожден от налогообложения хозяйственных построек.

Если хозпостройка зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а ее площадь не больше 50 кв. м, то такой объект не будет облагаться налогом на имущество физлиц. Однако представители муниципальных образований могут расширить условия применения льготы. Например, снять ограничение по числу построек или по площади.

В число таких построек могут входит: сараи, бани, теплицы, колодцы, погреба, навесы.

«Льгота применяется для одной хозпостройки, расположенной на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства», — сказано на сайте ФНС.

Важно, что налога не будет только если хозпостройка не используется в предпринимательской деятельности.

Льготу предоставляют в проактивном порядке, то есть без заявлений. Для этого налоговики обмениваются информацией с органами Росреестра.