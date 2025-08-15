Центробанк: внешний долг РФ вырос до 323 млрд долларов

За второй квартал 2025 года внешний долг России вырос на 5,5 млрд долларов. Это связано с привлечение долгового финансирования, а также переоценкой обязательств на фоне укрепления рубля.

Во втором квартале 2025 года совокупный внешний долг России увеличился на 1,7% или на 5,5 млрд долларов. Общая сумма выросла с 317,547 до 323 млрд долларов.

Центробанк считает, что такая динамика связана с положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля и привлечения долгового финансирования. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ.

За первый квартал 2025 года обязательства РФ выросли на 26,7 млрд долларов или на 9,2%. Из-за этого внешний долг стал больше на 11,1% или на 32,2 млрд долларов.

Задолженность других секторов экономики во втором квартале выросла на 2,3 млрд долларов или на 1,2%, а банковского сектора — на 1,7 млрд долларов (+1,7%).

Во втором квартале долги органов госуправления увеличились на 6,6% или на 1,4 млрд долларов. Однако внешние обязательства России в 2024 году сократились на 8,6% иди на 27,5 млрд долларов — с 318,3 до 290,8 млрд.