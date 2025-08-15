На Wildberries появился сервис частных продаж между покупателями

Маркетплейс открыл раздел «Ресейл», где можно перепродать товары с маркетплейса Wildberries, которые больше не нужны пользователям.

Объединенная компания Wildberries & Russ открыла для всех клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу.

Пользователи могут разместить объявление о продаже ранее купленных товаров на Wildberries, а также найти нужный товар. Сервис представлен в отдельном разделе «Ресейл».

«Оплата за ресейл-позиции осуществляется отдельно от других привычных покупок на маркетплейсе. При этом доступна только 100% предоплата», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Как только товар будет оплачен, его доставят в пункт выдачи, который выберет покупатель.

Во время тестирования клиенты успели загрузить почти 10 тыс. объявлений. В основном они перепродают товары из категорий «Одежда», «Красота» и «Обувь».