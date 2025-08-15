Экспортеры перестанут продавать валютную выручку в РФ: кабмин обнулил нормативы

Требование об обязательной продаже валютной выручки действовало с октября 2023 года, но сейчас это отменили из-за укрепления рубля.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 14 августа 2025 года № 1210, по которому для экспортеров обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки.

«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — сказано на сайте кабмина.

Требование об обязательной продаже валютной выручки по внешнеэкономическим контрактам действует с октября 2023 года. Его неоднократно продлевали. Репатриация касается экспортеров, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.