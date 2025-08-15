С 1 сентября 2025 проверять водителей на опьянение будут по новым правилам

С 1 сентября в России изменят процедуру проверки водителей на состояние опьянения. Гаишники будут доставлять водителей на медосвидетельствование только после получения письменного согласия. Но отказ от его подписания будет приравниваться к административному правонарушению.

Также увеличится временной интервал между пробами на алкотестере — с 20 до 25 минут. При совпадении результатов в пределах допустимой погрешности дело прекратят. Анализ мочи будут проводить строго в течение 60 минут, в других случаях возьмут кровь.

«Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуются как отказ, что делает "тактику" бессмысленной. Наконец, расширение числа психоактивных веществ, на которые будет производиться тест, отражают реальную картину наркопотребления. В совокупности это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней», — пояснил автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Петр Шкуматов.

Рассчитывается, что ужесточение правил будет для водителей поводом быть более ответственными за рулем.