Минздрав уточнил, когда новый порядок освидетельствования вступит в силу.

Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, указал Минздрав в своем ТГ-канале.

Изменения в закон от 07.07.2025 № 200-ФЗ о безопасности дорожного движения и ст. 10 закона о персональных данных, вступят в силу именно с этой даты, уточнило ведомство.

«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», — говорится в публикации.

С 1 сентября 2025 года никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки не будет.