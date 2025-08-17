СберИнвестиции назвали самые доходные торговые идеи первого полугодия 2025

Торговая идея на покупку акций Озон Фармацевтики принесла клиентам СберИнвестиций 48% прибыли. Также самые высокие результаты показала покупка акций ПИК и Ленты. В итоге инвесторы смогли значительно опередить Индекс Мосбиржи полной доходности, который за полугодие 2025 вырос всего на 1,5%.

Наиболее доходной идеей первого полугодия в СберИнвестициях стала покупка акций Озон Фармацевтики: за 22 дня рост котировок компании превысил 48% — с 42 до 63 рублей. Позитивные факторы, которые отмечали аналитики SberCIB:

прогнозы по удвоению доли рынка в денежном выражении к 2032 году;

эмитент торгуется более чем с двукратным дисконтом к иностранным производителям и оценивается дешевле российских компаний частной медицины.

Также наиболее доходными идеями первого полугодия 2025 стали:

Торговая идея Рост цены на акции Причины роста Покупка акций ГК ПИК На 39,3% за 54 дня Бумаги стали привлекательны для инвесторов после того, как в начале года снизились на 30%, а также в связи с ожиданиями понижения ключевой ставки Покупка акций Ленты На 37% за 95 дней Триггером для переоценки компании стало то, что ставка на развитие нового формата магазинов оправдалась и способствовала сильным финансовым результатам по итогам прошлого года

«Отмечу, что, учитывая ситуацию на рынке, аналитики делали ставку на парные стратегии — одновременное открытие двух разнонаправленных позиций — лонг и шорт. Таким образом удавалось компенсировать убыток от снижения одних бумаг прибылью от падения других», — пояснила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера.

Одна из таких идей — покупка акций Совкомбанка против продажи бумаг Мосбиржи. Позиция открывалась именно тогда, когда российские акции находились на максимумах этого года. Несмотря на последующую коррекцию на рынке, лонг в акциях Совкомбанка принес 5% прибыли, а прибыль по шорту составила 5,5%.

Среди самых успешных идей на краткосрочном горизонте — покупка акций Ленты, которые выросли более чем на 8% всего за две недели. Еще одна идея за такой же срок — длинная позиция в акциях ЛСР на фоне ожидания сильных результатов компании по итогам года, что обеспечило 5,6% дохода инвесторам.

СберИнвестиции предупреждают, что приведенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.