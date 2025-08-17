Минэкономразвития и Национальная система платежных карт запустили программу поддержки МСП. Она снизит расходы на рекламу
Минэкономики и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса с использованием программы лояльности АО «НСПК» и инфраструктуры центров поддержки МСП «Мой Бизнес».
«Запуск совместной программы с Национальной системой платежных карт — это следующий шаг в системной поддержке российских малых и средних предприятий. Объединение технологических решений НСПК с инфраструктурой центров „Мой бизнес“ направлено на то, чтобы предприниматель мог в одном „цифровом окне“ решить вопросы, связанные с запуском акций, продвижением своего бренда, работой с клиентской базой и снижением маркетинговых затрат.
Такой комплексный подход особенно востребован бизнесом: по исследованию, проведенному Министерством совместно с партнерами, уже 92% компаний активно внедряют цифровые инструменты», — пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Участие в программе дает возможность:
расширить клиентскую базу и увеличить оборот за счет запуска акций с кешбэком для покупателей;
продвигать бренд через каналы АО «НСПК» с помощью анализа клиентского поведения, транзакционных данных и портрета аудитории;
оптимизировать расходы на маркетинг благодаря бесплатному продвижению акций участников программы.
Также в рамках программы портал «Мой бизнес» обеспечивает взаимодействие с маркетинговой платформой НСПК для розничного бизнеса.
«Теперь присоединиться к программе лояльности „Привет!“ можно перейдя по ссылке с портала „Мой Бизнес“ через интуитивно понятный личный кабинет Программы лояльности. Условия акции формируются в соответствии с бизнес-целями каждой компании, что очень удобно и создает дополнительные возможности для продвижения брендов предпринимателей. При этом специальные условия освещения акций участников через коммуникационные каналы НСПК для пользователей портала „Мой бизнес“, запустивших свои предложения до конца этого года, позволят снизить затраты на рекламу и направить свободные средства на оптимизацию бизнес-процессов», − отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.
При подключении к программе лояльности и запуске акции со стартом до 31 декабря 2025 года компании получат дополнительное маркетинговое продвижение.
