Минэкономразвития и Национальная система платежных карт запустили программу поддержки МСП. Она снизит расходы на рекламу

Минэкономики и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса с использованием программы лояльности АО «НСПК» и инфраструктуры центров поддержки МСП «Мой Бизнес».

«Запуск совместной программы с Национальной системой платежных карт — это следующий шаг в системной поддержке российских малых и средних предприятий. Объединение технологических решений НСПК с инфраструктурой центров „Мой бизнес“ направлено на то, чтобы предприниматель мог в одном „цифровом окне“ решить вопросы, связанные с запуском акций, продвижением своего бренда, работой с клиентской базой и снижением маркетинговых затрат.

Такой комплексный подход особенно востребован бизнесом: по исследованию, проведенному Министерством совместно с партнерами, уже 92% компаний активно внедряют цифровые инструменты», — пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.