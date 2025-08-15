ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Налоги физлица и налоги ИП списываются с одного ЕНС

ИП – это не отдельный субъект права, а статус физлица. Любые налоговые обязанности списываются со всех счетов такого физического лица.

У физлица, зарегистрированного как ИП, один ЕНС, и деньги на нем распределяются по всем обязательствам налогоплательщика вне зависимости от того, для погашения каких налогов предназначалась уплата, пояснило региональное УФНС.

ИП – это физлицо, зарегистрированное в установленном порядке и ведущее предпринимательскую деятельность без образования юрлица. При этом ИП – это не новый, отдельный субъект права.

Статус ИП только презентует регистрацию физлица как ведущего предпринимательскую деятельность.

Соответственно, если у человека возник налоговый долг, в том числе по предпринимательской деятельности, в установленные законом сроки все налоги спишут со всех счетов налогоплательщика, отметили налоговики.

