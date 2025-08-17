🍗 В России утвержден первый ГОСТ для фермерской продукции

С 1 января 2026 года стандарт определяет общие требования для маркировки фермерской продукции в развитие положений федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, закладывая основы для продвижения такой продукции.

Новый национальный стандарт ГОСТ Р 72236-2025 «Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования» утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Его будут применять организации и ИП, реализующие фермерскую продукцию.

В основу этого ГОСТа заложены принципы «максимальной честности и прозрачности в коммуникации с покупателем. Это четкая визуальная идентификация фермерских зон в каналах продаж, понятная и достоверная информация о производителе (название хозяйства, местонахождение), составе продукта и его особенностях.

Заявлено, что стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт.

«Новый национальный стандарт нацелен на четкое разделение полки для настоящих фермерских товаров, поддержку отечественных малых сельхозпроизводителей. Основной целью нового документа является создание прозрачной и честной среды как для покупателей, так и для настоящих малых сельхозпроизводителей России», — пояснила Елена Саратцева, замруководителя Роскачества.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев добавил, что утверждение стандарта — важный шаг в обеспечении достоверности информации о фермерской продукции. Документ закрепляет единые требования к ее идентификации и маркировке.

ГОСТ разработан Роскачеством в рамках профильного технического комитета по стандартизации № 347 «Услуги торговли» и вступит в действие с 1 января 2026 года.