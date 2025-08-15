После банкротства налоговые долги останутся: пример от налоговиков

Если налоговый период завершился до начала процедуры банкротства, долг спишут, а за более поздний период придется платить. Но некоторые обязательства не спишут никогда.

При банкротстве физлица спишут долги, но не все. Ключевой фактор – когда заканчивается налоговый период, за который образовался долг, сообщает региональное УФНС.

«Если налоговый период завершился до начала процедуры банкротства, задолженность считается реестровой и подлежит списанию. В противном случае долг признается текущим и остается за должником», — указали налоговики.

Например: у физлица есть задолженность по имущественным налогам (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц) за 2023 год в сумме 1 500 рублей и за 2024 год в сумме 2 500 рублей.

Если процедура банкротства началась в декабре 2024 года, то долг за 2023 год будет списан, поскольку налоговый период завершился до начала процедуры банкротства. Задолженность за 2024 год останется непогашенной, так как налоговый период закончился уже после возбуждения дела о банкротстве.

А ряд обязательств останется в силе независимо от результатов процедуры банкротства:

задолженность, возникшая во время внесудебного банкротства;

обязательства по возмещению вреда жизни и здоровью;

долги по зарплате и выходным пособиям;

алименты;

требования, неразрывно связанные с личностью кредитора.

Также не освободят от долга, если человека привлекли к субсидиарной ответственности как контролирующее лицо.

Также не спишут сумму обязательства, которую не вписали в заявление о внесудебном банкротстве. Поэтому при подаче такого заявления нужно указать все имеющиеся долги, предупредили налоговики.